"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا هدفًا في أم الرشاش "إيلات" صباح اليوم

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنّ "نُصرةً لأهلنا في غزة، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين الفلسطينيّين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلاميّة في العراق صباح اليوم، هدفًا في أم الرشاش (إيلات المحتلّة)"، مؤكّدةً "استمرارها في دكّ معاقل العدو".
وكانت قد أشارت فجر اليوم، "إلى أنّنا سنبدأ الأسبوع المقبل، مرحلةً جديدةً في مواجهة الأعداء، وستكون أشدّ وأوسع على قواعده في المنطقة".
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