بدأت في هذه الأثناء، كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد ​حسن نصرالله​، في الاحتفال التّكريمي الّذي يقيمه الحزب "للشّهداء الّذين ارتقوا على طريق القدس"، في باحة عاشوراء في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، على أن تُتابع الكلمة عبر الشّاشات من حسينية النبطية وبلدة دير قانون النهر ومدينة بعلبك، حيث نظّم "حزب الله" القاعات أمام المواطنين للمتابعة والاستماع إلى الخطاب.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء كلمة نصرالله في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه "حزب الله" لـ"الشهداء على طريق القدس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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