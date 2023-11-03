أشار النّائب ​حسن مراد​، إلى "أنّني سمعت أنّ رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​ انتقد الرّئيس المصري الرّاحل ​جمال عبد الناصر​". ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّه "خبر مضحك ولا يستحقّ الرّدّ، لأنّ وقتنا أثمن بكثير من أن نضيّعه بالرّدّ على كلّ حاقد وتافه وصغير. "بسيطة معذور"، لأنّنا نعرف أنّه متضايق ومنزعج من تفوّق ​المقاومة​، لذلك فليتسلّى مع أمثاله، لأنّنا نتسلّى مع معلّميه".

كانت هذه تفاصيل خبر مراد ردا على جعجع: "خليه يتسلى مع اللي مثله لأنه نحن عم نتسلى مع معلمينه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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