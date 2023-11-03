الأسمر: تدابير بعض المدارس الخاصة بحق الأساتذة مجحفة ونطالب وزيرَي التربية والعمل بالتدخل

أشار رئيس "​الاتحاد العمالي العام​" في لبنان ​بشارة الأسمر​، إلى أنّ "بيانًا صدر عن ​نقابة المعلمين​ في ​المدارس الخاصة​، يفيد بأنه جرى استدعاء للمعلمين في أكثر من مدرسة خاصة، للتوقيع على كتاب يعفي إدارة المدرسة من أي أجر أو بدل أو اتعاب في حالات الإقفال، لأي سبب كالحرب أو التظاهرات أو الإضراب أو انتشار الأوبئة، كما جاء في البيان أن عددا من إدارات المدارس الخاصة تعمل على فرض دفع الأساتذة الأقساط عن أبنائهم بالدولار الأميركي، مخالفة للاتفاقيات بينها وبين النقابة".

وأكّد في بيان، أنّ "هذه التدابير الغريبة والمجحفة، مخالفة فاضحة ليس للقوانين والأعراف فقط، بل لكل المبادئ التربوية وحقوق الأستاذ في المدارس الخاصة"، مشدّدًا على أنّ "الاتحاد يجد في فرض دفع ​الأقساط المدرسية​ بالدولار الأميركي، مخالفة فاضحة ومستنكرة وغير مقبولة، وخصوصا ان عدد كبيرا من هذه المدارس تفرض على الأهل أعباء إضافية، مثل اللوازم المدرسية والأنشطة اللاصفية وبدل النقل بالأوتوكار وكلها بالعملة الصعبة، في حين أن قسما كبيرا من الأستاذة يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية".

ولفت الأسمر الى ان "الاتحاد العمالي يعلن تبنيه الكامل لبيان النقابة، ويطالب وزيرَي التربية والعمل بالتدخل فورا ومنع هذا الإجحاف، سواء بحق المعلمين خصوصا أو أهالي الطلاب والتلامذة عموما". ودعا إلى "ايجاد الطرق القانونية لتصحيح رواتب الأساتذة المتقاعدين في القطاع الخاص، واستصدار التشريعات الضرورية لتصويب دفع اشتراكاتهم في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، التي أصبحت مرتفعة جدا ولا قدرة لهم على احتمالها".