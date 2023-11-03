حمدان أكد ضرورة المقاومة الواحدة دون الفصل بين الفصائل: ما بعد "طوفان الأقصى" ليس كما قبله

أكّد أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصرين المستقلين- المرابطون" مصطفى حمدان، "ضرورة المقاومة الواحدة دون الفصل بين الفصائل على اختلافها"، مشيرًا إلى أنّ "المرابطين سيكونون مع كل الفصائل من صور الى فلسطين في مواجهة العدو، لتحرير كل فلسطين".
ولفت، خلال لقائه سياسي نظّمته هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في لبنان، مع "المرابطون"، إلى أنّ "المقاومة في لبنان هي تراكم نضالي يفتخر به، وقيادتها مدركة للتوازنات كافّة المرتبطة بها، وهنا لا يكفي التضامن من بعيد، بل جنباً الى جنب، وهذا أقل الواجب تجاه فلسطين"، معتبرًا أن "ما بعد "طوفان الأقصى" لا بل طوفان فلسطين ليس كما قبله، فقد أثبت الكيان الصهيوني أنه الولاية 53 للولايات المتحدة الأميركية، التي تسعى إلى دعمه وحمايته عبر أساطيلها البحرية".
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