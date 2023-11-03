أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، أنّ "مقاتلي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 12:20 من ظهر اليوم الجمعة، تجمّعًا لجنود العدو الصّهيوني قرب موقع ميتات مقابل ​بلدة رميش​، بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيهم إصابات مؤكّدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعًا للجنود الإسرائيليين قرب موقع ميتات وأوقعنا فيهم إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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