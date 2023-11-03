وثيقة إسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين لسيناء!.. وأول تعليق من وزير الخارجية

الشارقة - اميمة ياسر -

علق وزير الخارجية سامح شكري، على وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.

وفي مقابلة مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور، قال شكري إنه لم يتحدث إلى إسرائيل حول الخطة، مضيفا أن هذه الوثيقة "اقتراح مثير للسخرية".

وأضاف وزير الخارجية: "لا أعتقد أننا (سنتحدث مع إسرائيل)، أي طرف سيثير مثل هذا الاقتراح السخيف. إذا كانت هذه هي الحالة، ربما الولايات المتحدة سوف تنظر أيضا في توفير نفس إمكانية الوصول إلى حدودها الجنوبية التي قد يكون متوقعا أن نوفرها في سيناء".

وتابع قائلا: "الدول ذات سيادة وهي محددة بشكل جيد من خلال حدودها، من خلال سكانها. ومسألة النزوح في حد ذاتها هي مسألة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي. لذا أعتقد أن لا أحد سيقوم بنشاط غير قانوني".

وفي وقت سابق، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن صياغة وزارة حكومية إسرائيلية لمقترح لنقل سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى شبه جزيرة سيناء.

وأوضحت "أسوشيتد برس" أن تاريخ الوثيقة يعود إلى 13 أكتوبر، أي بعد 6 أيام من عملية "طوفان الأقصى" وما تلاها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ونشرها لأول مرة موقع إسرائيلى محلى.

وفي الوثيقة، طرحت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، وهي وزارة تجري أبحاثا لكنها لا تضع سياسات، 3 بدائل من أجل تغيير الواقع المدني في قطاع غزة.

وبحسب الوكالة، فقد وصف واضعوا الوثيقة بديل "تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء"، بأنه الأكثر تفضيلا لأمن إسرائيل، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

وأوضحت الوثيقة أنه تم اقتراح نقل المدنيين فى غزة إلى مدن خيام فى شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة لهم، وممر إنساني غير محدد.

كما سيتم، بموجب الاقتراح، إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع الفلسطينيين النازحين من الدخول. ولم يحدد التقرير ماذا سيحدث لغزة بعد إخلائها من سكانها.

والإثنين الماضي، اعترفت السلطات الإسرائيلية لأول مرة بأن وزارة المخابرات صاغت مثل هذا الاقتراح، إلا أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قلل من شأن هذا التقرير "ووصفه بأنه مجرد ورقة افتراضية"، وفقا لقناة "العربية".

جدير بالذكر أنه ومنذ الأيام الأولى للحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر، إثر عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، حذرت مصر من التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وتصاعدت تلك المواقف مع دعوة القوات الإسرائيلية سكان شمال غزة للنزوح إلى الجنوب وعدم العودة ما لم يتم إبلاغهم بذلك.