وزير الخارجية ردا على المقترح الإسرائيلي المسرب: مثير للسخرية

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الخارجية سامح شكري، إن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر هي "اقتراح مثير للسخرية".

وفي مقابلة مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور، وأكد وزير الخارجية، أنه لم يتحدث إلى إسرائيل حول الخطة.

وقال شكري: "لا أعتقد أننا (سنتحدث مع إسرائيل)، أي طرف سيثير مثل هذا الاقتراح السخيف. إذا كانت هذه هي الحالة، ربما الولايات المتحدة سوف تنظر أيضا في توفير نفس إمكانية الوصول إلى حدودها الجنوبية التي قد يكون متوقعا أن نوفرها في سيناء".

وأضاف وزير الخارجية قائلا: "الدول ذات سيادة وهي محددة بشكل جيد من خلال حدودها، من خلال سكانها. ومسألة النزوح في حد ذاتها هي مسألة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي. لذا أعتقد أن لا أحد سيقوم بنشاط غير قانوني".