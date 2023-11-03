صحيفة أمريكية: لماذا ترفض الدول العربية قبول اللاجئين الفلسطينيين من غزة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أنه في الوقت الذي يحاول فيه الفلسطينيون في قطاع غزة المغلق العثور على ملجأ هرباً من القصف الإسرائيلي المستمر رداً على عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، يتساءل البعض "لماذا لن تستقبلهم مصر والأردن المجاورتان؟".

وكانت كل من مصر والأردن قد أعلنتا رفضهما بالفعل لفكرة التهجير، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القصف الإسرائيلي لا يهدف فقط إلى محاربة حركة "حماس" والمقاومة التي تحكم قطاع غزة، ولكنها أيضا محاولة لدفع السكان المدنيين إلى الهجرة إلى مصر، محذرا من أن هذا قد يدمر السلام في المنطقة.

من جهته، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسالة مماثلة حيث قال: “لا لاجئون في الأردن، ولا لاجئون في مصر”.

ووفقا للصحيفة، قال اتش ايه هيلير، وهو أحد المشاركين في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن "كل السوابق التاريخية تشير إلى حقيقة واحدة، وهي أنه عندما يضطر الفلسطينيون إلى مغادرة الأراضي الفلسطينية، لا يسمح لهم بالعودة"، مشيرا إلى أن مصر "لا تريد أن تكون متواطئة في التطهير العرقي في غزة".

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن مخاوف الدول العربية لم تتفاقم إلا بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تتحدث بشكل إيجابي وعلني عن إبادة الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن جذور الرفض تعود إلى القلق من أن إسرائيل تريد فرض طرد دائم للفلسطينيين من بلدانهم وإلغاء المطالب الفلسطينية بإقامة دولتهم.

وكان ارئيس السيسي قد أكد في وقت سابق أن "النزوح الجماعي قد يؤدي إلى خطر جلب المتشددين إلى سيناء، حيث قد يشنون هجمات على إسرائيل، مما يعرض معاهدة السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب منذ 40 عاماً للخطر."

ونقلت الصحيفة عن ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، قوله إن "عدم وضوح إسرائيل فيما يتعلق بنواياها في غزة وإجلاء السكان يمثل في حد ذاته مشكلة"، لافتا إلى أن هذا الارتباك يغذي المخاوف في المنطقة.

وتطالب مصر إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن مصر تستضيف بالفعل حوالي 9 ملايين لاجئ ومهاجر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدول العربية والعديد من الفلسطينيين متخوفون من أن إسرائيل قد تستغل هذه الفرصة لفرض تغييرات ديموغرافية دائمة لتدمير المطالب الفلسطينية بإقامة دولة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي احتلتها إسرائيل أيضاً في عام 1967.

وكان الرئيس السيسي قد حذر من أن النزوح الجماعي من غزة يهدف إلى القضاء على القضية الفلسطينية وهي القضية الأهم في المنطقة، مضيفاً أنه لو تم إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح منذ فترة طويلة في المفاوضات، فلم تكن هناك حرب الآن.

وحذر الرئيس السيسي من سيناريو أكثر زعزعة للاستقرار وهو تدمير اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، قائلا إنه مع وجود المسلحين الفلسطينيين، فإن سيناء ستصبح قاعدة لشن هجمات على إسرائيل وسيكون لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وستضرب الأراضي المصرية، مضيفاً: “السلام الذى حققناه سيختفى من أيدينا، كل ذلك من أجل فكرة القضاء على القضية الفلسطينية".