شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل يتولى منصبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تل أبيب - (أ ف ب)

وصل سفير الولايات المتحدة الجديد لدى إسرائيل جاك لو، الجمعة، لتولّي مهامه في هذا المنصب، الذي ظلّ شاغراً عدة أشهر، في وقت تحتدم فيه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ووصل لو، الذي أدى اليمين الدستورية الخميس، على متن الطائرة التي تقلّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور إسرائيل الجمعة، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ومن المقرّر أن يقدّم أوراق اعتماده في الأيام المقبلة للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

ومنذ مغادرة توماس نايدس في تموز/يوليو، لم يكن للولايات المتحدة سفير في إسرائيل، رغم أنّها حليف تاريخي.

وكان لو وهو يهودي متدين (68 عاماً)، خريج جامعة هارفرد، قد شغل منصب وزير الخزانة من عام 2013 إلى عام 2017، في عهد الرئيس باراك أوباما.

وهو شخص معروف في عالم السياسة بواشنطن، حيث اكتسب سمعة جيّدة على أنّه «مفاوض» ذو خبرة.

ومنذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أظهرت الولايات المتحدة دعماً ثابتاً لحليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط، الحرب التي اندلعت بعد هذا الهجوم، يسعى أنتوني بلينكن أثناء زيارته تل أبيب، للضغط على إسرائيل لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين المحاصَرين في قطاع غزة.