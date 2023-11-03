شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع خمسة أشخاص جراء فيضانات اجتاحت توسكانا الإيطالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إيطاليا- رويترز

قالت السلطات في منطقة توسكانا بوسط إيطاليا، الجمعة، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن فاضت أنهار في أعقاب هطول أمطار غزيرة على المنطقة، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه العاصفة سيران اجتياح غرب أوروبا.

وكانت هناك مخاوف من فيضان نهر أرنو على ضفتيه في مدينة فلورنسا التاريخية، لكن حاكم توسكانا يوجينيو جياني قال: إن مستوى الفيضان مر قرابة الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش دون حدوث أي وقائع كبيرة.

وقال جياني: إن عدد القتلى ارتفع إلى خمسة بعد أن جرفت الأمطار سيارات وأجبرت قاطني الطوابق السفلية من المباني على إخلائها. وانهار جسر بالقرب من مدينة بستويا ما أسفر عن مقتل شخصين. ووفاة شخص آخر في بلدة روزينانو.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الضحيتين الأخريين من كبار السن، وكانا يعيشان في بلدة مونتيمورلو الصغيرة.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة حالة طوارئ، ما يتيح سرعة تقديم المساعدة لتوسكانا.

ونقلت محطة «سكاي تي.جي24» عن حاكم المنطقة قوله: إن شخصاً آخر فقد في منطقة فينيتو بشمال شرق البلاد.

وظلت تحذيرات الأرصاد الجوية سارية في عدد من المناطق الإيطالية مع إغلاق بعض المدارس بعد أسبوع من تعرض البلاد لريح قوية وأمطار غزيرة. وكانت العاصفة سيران مدفوعة بتيار قوي اجتاح ناحية المحيط الأطلسي، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية تسببا في فيضانات شديدة في شمال أيرلندا وأجزاء من بريطانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا.