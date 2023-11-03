انت الان تتابع خبر مستمرة بالارتفاع.. حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الصحة في غزة، إن "9227 فلسطينيا قتلوا منذ 7 تشرين الاول بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفع عدد المصابين إلى 23516".

من جهة أخرى، ناشدت وزارة الصحة في غزة كل الأطراف "توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة".



في غضون ذلك، أفادت وسائل اعلام اليوم الجمعة، بمقتل "عشرات الفلسطينيين بغارات إسرائيلية مركزة في وسط قطاع غزة وجنوبه".

واضافت ان "15 فلسطينيا قتلوا في قصف الطيران الإسرائيلي لمنزل عائلة "عواد" الذي يؤوي عشرات النازحين في الحي الإماراتي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن عشرات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض".

