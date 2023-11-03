انت الان تتابع خبر بعملية استباقية.. الإطاحة بشبكة اجنبية لتهريب البشر عبر العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من الاطاحة بشبكة أجنبية متعددة الجنسيات متخصصة بتهريب البشر كانت تحاول إدخال أجانب الى الاراضي العراقية بطريقة غير مشروعة باستخدام جوازات سفر مزورة".



وأضافت انه "تم إلقاء القبض عليهم بعملية استباقية واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة".

