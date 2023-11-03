انت الان تتابع خبر زلزال قوي يضرب دولة أوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وسائل اعلام عالمية، بأن "سكان العاصمة أثينا شعروا بهزات قوية ومطولة. وقدر مختبر الزلازل بجامعة أثينا قوة الزلزال في البداية بـ5.1 درجة، قبل أن يرفع التقدير إلى 5.2 درجة".

وحسب علماء الزلازل اليونانيين، فإن "مركز الزلزال كان في جزيرة وابية (إيفيا)، ثاني أكبر جزر اليونان، على بعد حوالي 80 كيلومترا من أثينا، وعلى عمق عشرة كيلومترات، وبعد سبع دقائق، وقعت هزة ارتدادية بقوة 3.8 درجة مركزها في ذات المكان".



وذكر حاكم منطقة وسط اليونان فانيس سبانوس، أن "الهزات الأرضية تسببت في أضرار طفيفة. وقال: "سقطت أرفف بضائع في عدد من المتاجر، وحدثت انهيارات أرضية صغيرة على الطرق القريبة من مركز الزلزال. ولهذا السبب، تم إغلاق الطريق في منطقة كاكيا سكالا أمام حركة المرور".

والهزات التي حدثت في وابية لا تسبب قلقا يذكر لدى علماء الزلازل اليونانيين، وقال خبير الزلازل كوستاس بابازاخوس لصحيفة "بروتو ثيما" إن "الزلزال وقع في منطقة جبلية، ولا يثير القلق".

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا جراء الزلزال.

