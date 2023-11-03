شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشن هجوما بـ40 مسيرة على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أوكرانيا أن نحو 40 طائرة مسيرة قتالية شنت هجومًا على البلاد في 10 مناطق.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية أسقطت ما يربو على نصف الطائرات المسيرة "الانتحارية" طراز شاهد.

حرب روسيا وأوكرانيا

وبين أن تلك الطائرات يمكنها حمل ما يصل إلى 40 كيلو جرامًا من المتفجرات.

وأضاف: للأسف، كانت هناك آثار أيضا، دون سقوط قتلى أو جرحى وفقا للبيانات الأولية، متعهدًا بتعزيز الدفاعات الجوية للبلاد.

وكتب زيلينسكي:"نعلم أنه لدى اقتراب الشتاء، سيحاول الإرهابيون الروس إحداث المزيد من الأضرار، وسنرد على العدو... بقوة!".

هجوم الطائرات المسيرة الروسية على أوكرانيا

ووقعت الأضرار في ثلاث مناطق، خاركيف بشرق البلاد، ولفيف وإيفانو- فرانكيفسك في الغرب، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق بإسقاط 24 طائرة مسيرة.

وذكر مدير مكتب الرئاسة أندري يرماك أمس الخميس، أن روسيا نشرت 243 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد في أوكرانيا خلال أكتوبر وحده، أسقط حوالي 94 % منها.