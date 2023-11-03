شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص جراء انفجار شمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 21 آخرون، جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة اليوم، في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.

وكشفت مصادر أمنية، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة للشرطة بالقرب منها؛ ما أدى إلى تدمير السيارة وتضرر السيارات والدراجات النارية القريبة منها.

هجوم انتحاري

وأضافت، أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وشنت عملية تمشيط مكثفة في المنطقة للبحث عن أي عناصر على صلة بالتفجير، في حين لم تعلن أي جهة المسؤولية.

كان أصيب ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم انتحاري، استهدف اليوم نقطة تفتيش للشرطة في منطقة "وادي تيراه" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

مقتل سبعة أشخاص

وأوضحت الشرطة، آنذاك أن انتحاريًا يستقل سيارة ملغمة بالمتفجرات اصطدم بها في نقطة التفتيش، مما أدى إلى تدمير النقطة وإصابة ثلاثة من رجال الأمن كانوا بالقرب منها.

وفي نفس المنطقة أعلن قتل سبعة أشخاص في حادث آخر جراء انفجار سيارة ملغومة بالقرب من مركز للشرطة بضواحي مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.