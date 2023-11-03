استشهاد 9227 فلسطينيا بينهم 3826 طفلا إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 9227 بينهم 3826 طفلا، فيما تتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس.

و في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم الصحة في غزة قال: «تلقينا 2100 بلاغ لمفقودين حتى الآن».

وقال القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 196 شهيدا.

وأشار إلى ارتفاع عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة إلى 997 مجزرة.

وأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 136 كادرا صحيا اضافة إلى تدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 102 مؤسسة صحية وإخراج 16 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منع الجرحى من مستشفيات شمال قطاع غزة للخروج للعلاج في جمهورية مصر العربية نتيجة قطع الطرق بين شمال القطاع وجنوبه.

وبدات وزارة الصحة تشغيل المولدات الثانوية في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي بعد توقف المولدات الكهربائية الرئيسية يسمح على إبقاء العمل في ثلاثة خدمات حساسة فقط وقطع الكهرباء عن باقي أقسام المستشفيات.

وقالت الوزارة: «سنحاول وصل الكهرباء لمدة 4 ساعات فقط لمحطات الاكسجين والتعقيم ومضخات المياه وبعض الخدمات المساندة».

وتابعت: «توقف الكهرباء عن اقسام المبيت سيؤثر على قدرة الطواقم الطبية على مراقبة العلامات الحيوية للحالات المنومة وتقديم التدخلات الطبية لها في الوقت المناسب مما سيكون له تداعيات خطيرة على حياة الجرحى والمرضى».

وناشدت كافة المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتزويد مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الاندونيسي بالوقود قبل حدوث كارثة محققة.

كما ناشدت رئيس الجمهورية التركية الطيب رجب أردوغان والحكومة الشعب التركي بالتدخل العاجل لحماية مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني وتزويده بالوقود وإنقاذ 10 الاف مريض بالسرطان فقدنا منتهم 4 مرضى بالأمس نتيجة خروج المستشفى عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

وناشدت كافة الأطراف ذات العلاقة بتوفير ممر آمن لتدفق عاجل للمساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية لإنقاذ آلاف الجرحى والمرضى.

وقالت: «نقدر التحرك الإيجابي لجمهورية مصر العربية للسماح بخروج عشرات الجرحى والمرافقين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ونؤكد على ضرورة تضافر كافة الجهود لخروج مئات الجرحى من الحالات الخطيرة ومئات الحالات المعقدة في اسرع وقت ممكن وحتى لا نفقد المزيد منهم نتيجة عدم توفر العلاج لهم داخل مستشفيات قطاع غزة».

ولليوم الـ28 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

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