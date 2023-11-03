مكتب نتنياهو يوضح بعد اللقاء مع بلينكن: لا قرار بدخول الوقود إلى غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "لا يوجد قرار بدخول الوقود إلى قطاع غزة"

وتابع مكتب رئيس وزراء الاحتلال، أن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعدم السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، "سننتصر على الشر والمتطرفين الذين يشكلون تهديدا علينا وعلى العالم"

نقلت سي إن إن عن مصدر دبلوماسي أمريكي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيدفع إسرائيل نحو الموافقة على وقف مؤقت للغارات على غزة، للسماح بالوساطة.

وفي وقت سابق قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إنه "يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها ونحرص على عدم تكرار هذه الهجمات".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الجمعة، "وضحنا لإسرائيل أنه من الضروري الحرص على حماية المدنيين العالقين في ساحة القتال".

وأكد بلينكن "مصممون على دعم إسرائيل ولن نتوانى في ذلك أبدا، ونعمل على إطلاق سراح الأسرى"

وقال وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي قبل صعوده للطائرة،أمس الخميس، "سأركز خلال زيارتي إلى إسرائيل على الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين، شهدنا خلال الأيام الماضية استمرار لتحمل المدنيين الفلسطينيين لكلفة الصراع".

وتابع "أوضحنا بشكل متكرر أن الطريقة التي تقوم بها إسرائيل بعمليتها العسكرية أمر مهم"، لافتًا إلى أنه سيواصل الضغط من أجل وصول المزيد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة،موضحًا أن المدنيون الفلسطينيون ما زالوا يتحملون وطأة الوضع وملتزمون بالقيام بكل ما يمكن لحماية المدنيين.