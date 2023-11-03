محافظ الجيزة يتابع مبادرة تخفيض الأسعار بالسلاسل التجارية والمخابز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية بعدد من السلاسل التجارية؛ لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية"، التى أطلقها الدولة؛ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ويأتي ذلك، وفق بيان المحافظة الجمعة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطن .

وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد ماركت أسواق عبدالله العثيم بشارع السودان بحي العجوزة، حيث اطمئن المحافظ من المواطنين على توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وأسعار مخفضة، وجودة عالية؛ لتلبية احتياجات المواطنين .

وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته، على تفقد أحد المخابز البلدية بشارع المطار بحي امبابة؛ للوقوف على جودة الخبز، والتأكد من التزامه بالمواصفات والأوزان المحددة، ومدى رضاء المواطنين.

وأكد راشد، وجود متابعة يومية؛ للتأكد من التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة السلع والالتزام بنسب التخفيضات المعلنة بالمبادرة على السلع الأساسية .

وثمن المحافظ، الدور الإيجابي للمبادرة ومردودها على المواطنين فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية ، لافتا إلى أن هذه المبادرة تؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطنين .

كما شدد محافظ الجيزة، على الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، تكثيف حملات المتابعة اليومية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية بكميات كافية طبقًا للأسعار المعلنة، ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

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