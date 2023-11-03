خطوات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ما يتعلق بإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين الموجودين خارج مصر.

وأوضحت في كلمة مسجلة لها، الجمعة، أن الناخب عليه التوجه إلى السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره "الساري" للتحقق من شخصيته، والتأكد من كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين.

وتابعت الوزيرة أن الناخب المقيد بقواعد الناخبين يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت، ويضع علامة أمام اسم المرشح الذي سيختاره، ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.