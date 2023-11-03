الجمعية الشرعية: إدخال 166 طن مساعدات إغاثية للشعب الفلسطيني عبر معبر رفح - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

دخلت اليوم القافلة الإغاثية الثانية للجمعية الشرعية الرئيسية، عبر معبر رفح الحدودي، في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وقال مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، إن القافلة تأتي اتساقًا مع موقف الدولة المصرية حكومة وشعبًا تجاه الأشقاء في فلسطين، واستشعارًا من الجمعية بواجبها الوطني والديني والإنساني وللتخفيف من المحنة التي يعيشونها منذ ما يقرب من شهر.

وأضاف في بيان له، الجمعة، أن القافلة يبلغ قوامها 9 شاحنات محملة تتضمن مساعدات إنسانية وإغاثية، بإجمالي مبلغ 6,4 مليون جنيه، ويبلغ زنتها 166 طنًا.

وتتضمن المساعدات الآتي:

45 طن أدوية ومستلزمات طبية

140 ألف زجاجة مياه

3500 لحاف

14طن مواد غذائية متنوعة.

وتعد هذه القافلة هي الثانية من نوعها التي ترسلها الجمعية إلى غزة، بعد أن أرسلت فور السماح بدخول المساعدات، قافلة إغاثية أولى محملة بـ 212 طن مواد غذائية، بتكلفة 3 ملايين جنيه و٨٠٠ ألف جنيه.

وضمت القافلة ٨ شاحنات تحمل ١٨٠ طن دقيق، وشاحنتين تحملان ٣٢ طن - ٢٠٠٠ كرتونه مياه ( ٤٠ ألف زجاجة)، ومواد غذائية سريعة التحضير (جبنة- مربي- حلاوة طحينة وغيرها).