شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تعدد المناطق والفرص الاستثمارية في مصر، تأتي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أهم الفرص الواعدة التي توفر للمستثمرين مجمعات صناعية، وتيسر الوصول لسلاسل التوريد ذات القيمة المضافة على المستوى العالمي. وتمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تضم 6 موانئ رئيسية، هي: ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، وميناء الأدبية، وميناء العريش، وميناء الطور، وميناء السخنة. وتتضمن 4 مناطق صناعية واعدة، هي: المنطقة الصناعية بالعين السخنة، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، ومنطقة وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تختص المنطقة الصناعية بالعين السخنة بعدد من الفرص الصناعية في مجال تجميع وقطع غيار السيارات، وصناعة الأغذية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والأجهزة المنزلية في الإلكترونيات، والأدوية، والأنشطة اللوجستية، وخدمات الشحن السريع، وصناعة الكيماويات والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة، والمنسوجات والملابس الجاهزة، ومكونات الطاقة ومنتجات التكرير، ومواد البناء والتشييد.

وأما المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد فتختص بصناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية، والصناعات الغذائية، ومجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، والصناعات الدوائية، ومركز الخدمات اللوجستية، والمعدات والبالات الهندسية، والروبوتات والأسمدة، والمنسوجات والملابس الجاهزة، وصناعه الطاقة الكهربائية، وصناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواد البناء والتشييد.

وتختص المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب بالأعمال الزراعية بصفة عامة وصناعه المشروبات والأغذية، ومجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المساندة للصناعات، والخدمات اللوجستية ذات الصلة والميناء الجاف، والصناعات المغذية والمتكاملة، ومرافق المجتمع، والمنسوجات والملابس الجاهزة.

أما منطقة وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية فتختص بالصناعات عالية التقنية، والاستخدامات التجارية والمجتمعية، وصناعات الطاقة المتجددة المتكاملة، ومؤسسات التعليم والبحث العلمي.