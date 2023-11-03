شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين ضيفا على حملة السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار استمرار اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي مع الجهات الداعمة والمؤيدة للمرشح الرئاسي، استقبلت الحملة الرسمية، وفداً من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور مهندس محرم هلال وعدد من ممثلي الاتحاد، حيث يضم الاتحاد خمسين جميعة و40 ألف مؤسسة صناعية ومايقرب من ست ملايين عضو، ويقوم الاتحاد بتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتمويلية والتسويقية، فضلاً عن إعداد البيانات والاحصائيات.

واستقبل وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، وأعرب عن سعادته بوفد الاتحاد المصري لجميعات ومؤسسات المستثمرين، مشيراً إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية في أي دولة.

ومن جانبه، أشاد وفد الاتحاد المصري لجميعات ومؤسسات المستثمرين بإنجازات الدولة المصرية وما حققه المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي وجهوده الحثيثة تجاه الصناعة والاستثمار، ودعمه للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات الصناعية التي لها بالغ الأثر على الاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء الإصلاحات التشريعية والقوانين الجديدة التي ساهمت في تيسير ورفع كفاءة الأداء، والقرارات الرئاسية للقضاء على البيروقراطية تشجيعاً للاستثمار، فضلاً عن مبادرة" إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس وأيضاً تفعيل الرخصة الذهبية بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية وغيرها التي ساهمت في النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار في مصر.

وأكد وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بقيامه بدوره في توعية المواطنين وبخاصة فئة العمال والمصنعين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.