بري عرض تطورات الأوضاع والمستجدات مع وزير الجيوش الفرنسية واستقبل وفداً من تجمع العلماء المسلمين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو حيث تناول البحث الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة و القرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة اللقاء الذي استمر زهاء ساعة غادر بعده الوزير الفرنسي دون الإدلاء بتصريح.

كذلك استقبل بري أيضاً وفدا من "تجمع العلماء المسلمين حيث جرى للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي لعدوانها على قطاع غزة ولبنان".

بدوره، أشار رئيس مجلس أمناء تجمع علماء المسلمين الشيخ غازي حنينية الى أنه "في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا بشكل عام وفلسطين بشكل خاص يكتسب لقاءنا مع بري أهمية خاصة وإستثنائية، فقد إطلعنا من دولته على رأيه في تطور الامور على الساحة اللبنانية وقد اكد على ان الإنجاز التاريخي للمقاومة في فلسطين في ملحمة طوفان الاقصى يعتبر تاريخاً فاصلاً بين مرحلتين في الصراع مع العدو الصهيوني".

ولفت الى أننا "أكدنا لبري ان ملحمة طوفان الاقصى أكدت بان القضية الفلسطينية كانت وما زالت تعبيراً عن وحدة الامة في في مواجهة العدوان الصهيوني وهذا ما أكده الطوفان البشري في أكثر البلدان العربية والإسلامية الامر الذي افشل كل محاولات أعداء الأمة لإيقاع الفتنة المذهبية والطائفية".

وذكر أن "التجاوب العالمي مع ظلامة الشعب الفلسطيني الذي تجلى من خلال الجماهير التي خرجت في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا ودول اخرى في الغرب أكد هذا التجاوب على أن الصراع في القضية الفلسطينيه هو أعمق من صراع إسلامي صهيوني بل هو صراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر".

وأضاف "بإسم تجمع العلماء المسلمين نتوجه للمقاومة الاسلامية في فلسطين ولبنان باسمى آيات التهنئة والتبريك على المواجهات البطولية التي يخوضونها مع العدو الصهيوني والإنجازات الكبرى التي يحققونها، ونتوجه لعوائل الشهداء على طريق القدس باسمى آيات العزاء سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".