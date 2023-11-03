أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب، بعد لقائه سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، ان "أميركا هي الاقدر على عقلنة إسرائيل، ولديها القدرة على الدفع بمفاوضات تؤدي الى حل منصف وعادل وشامل للقضية الفلسطينية".

كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب التقى شيا: أميركا الاقدر على عقلنة إسرائيل ولديها القدرة على حل منصف وعادل للقضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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