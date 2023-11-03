بوشكيان من الهند: لبنان يعتمد على تنويع مصادر التموين لتجنيب التصنيع أزمات

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، خلال مشاركته في افتتاح معرض الغذاء العالمي في الهند 2023 (WFI)، أن "​سياسة​ لبنان والاستراتيجية الصناعية-الغذائية المتّبعة تقوم على تنويع مصادر التموين والمواد الأوّلية المستخدمة في الانتاج، كي لا يقع البلد بأزمة غذاء وتصنيع".

ووجّه بوشكيان كلمة شكر الى وزير الصناعات الغذائية الهندي باشوباتي كومار باراس الذي دعاه الى المعرض، واجراء محادثات ثنائية رسمية غداً لاستكشاف آفاق التعاون بين لبنان والهند وتوسيعها وتطويرها. ونوّه بدور الهند باعتبارها شريكاً استراتيجياً للعديد من دول العالم في تبادل الغذاء والمواد الأولية والتكنولوجية والتطويرية.

وشارك في الافتتاح وزراء ومسؤولون ومستثمرون ومصنعون ومنتجون ومصنعو الأغذية وواضعو السياسات وممثّلون عن المنظمات الدولية التي تعنى بالبيئة والغذاء في العالم. وتركّز الهند على تصدير الأغذية المصنعة، وتعزيز الأغذية الخضراء المستدامة.