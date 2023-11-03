أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، خلال مشاركته في افتتاح معرض الغذاء العالمي في الهند 2023 (WFI)، أن "سياسة لبنان والاستراتيجية الصناعية-الغذائية المتّبعة تقوم على تنويع مصادر التموين والمواد الأوّلية المستخدمة في الانتاج، كي لا يقع البلد بأزمة غذاء وتصنيع".
ووجّه بوشكيان كلمة شكر الى وزير الصناعات الغذائية الهندي باشوباتي كومار باراس الذي دعاه الى المعرض، واجراء محادثات ثنائية رسمية غداً لاستكشاف آفاق التعاون بين لبنان والهند وتوسيعها وتطويرها. ونوّه بدور الهند باعتبارها شريكاً استراتيجياً للعديد من دول العالم في تبادل الغذاء والمواد الأولية والتكنولوجية والتطويرية.
وشارك في الافتتاح وزراء ومسؤولون ومستثمرون ومصنعون ومنتجون ومصنعو الأغذية وواضعو السياسات وممثّلون عن المنظمات الدولية التي تعنى بالبيئة والغذاء في العالم. وتركّز الهند على تصدير الأغذية المصنعة، وتعزيز الأغذية الخضراء المستدامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان من الهند: لبنان يعتمد على تنويع مصادر التموين لتجنيب التصنيع أزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.