استهداف مربض مدفعية إسرائيلية في أعالي جبل الشيخ بصاروخ ورد معاد على مرتفعات كفرشوبا

تم استهداف مربض المدفعية الواقع في أعالي جبل الشيخ (المنطقة الواقعة بين موقع الرادار التابع للقوات الإسرائيلية المطل على بلدة شبعا من الجهه الشرقية ومحلة الشحل) بصاروخ اطلق من الأراضي اللبنانية. وقد ردت مدفعية الإسرائيلية بقصف مرتفعات كفرشوبا.

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