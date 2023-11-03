أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، أنّ "معركة "طوفان الأقصى" أصبحت ممتدّة في أكثر من جبهة وساحة"، مشيرًا إلى "أنّنا لو اردنا ان نبحث عن معركة كاملة الشرعية من الناحية الإنسانية والاخلاقية والدينية، لن نجد معركة كهذه المعركة مع الصهاينة".

كانت هذه تفاصيل خبر نصرالله: تطور جبهة الجنوب مرهون بمسار أحداث غزة وبسلوك إسرائيل تجاه لبنان وكل الخيارات مطروحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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