حسن نصر الله يكشف سر نجاح طوفان الأقصى.. ويؤكد: المعركة إمتدت في أكثر من ساحة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن إخفاء عملية 7 أكتوبر لا تأثير له مطلقا على أي من جبهات المقاومة الأخرى، والسرية المطلقة هي التي ضمنت نجاحها الباهر من خلال عامل المفاجأة، مشددا على أن عملية طوفان الأقصى كان قرارها وتنفيذها فلسطينيا مئة في المئة.

وأضاف حسن نصر، في كلمة عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": أن ما حدث في غزة كان لا بد منه لإعادة طرح القضية الفلسطينية كقضية أولى في العالم والقضية الفلسطينية، وكل ما يتعلق بها من ملفات كانت منسية وفي آخر اهتمامات العالم، مؤكدا أن أكثر من مليوني إنسان يعيشون منذ 20 عاما في حصار خانق بغزة دون أن يحرك أحد ساكنا.

وأوضح حسن نصر الله، أن هناك مخاطر عديدة تتهدد الضفة الغربية في ظل مشاريع الاستيطان الجديدة، والانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن معركة طوفان الأقصي أصبحت ممتدة فى أكثر من جبهة وساحة، متابعا: "ونعزي قطاع غزة فى شهداء المعركة.. وعندنا احتفال يوم الشهيد.. والشهداء فازوا فوزا عظيما وأقدم التحية لكل الشهداء الذين سقطوا من الفصائل الفلسطينية واللبنانية خلال المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف حسن نصر الله: "الشهداء انتقلوا إلى جوار الله وملائكته ورسله وشهدائه، حيث لا استكبار أمريكي أو استبداد صهيوني ولا عدوان ولا قتل ولا مجازر ومن هذا الموقع ننظر إلى الشهداء".

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني: "معركة طوفان الأقصى كاملة الشرعية إنسانيا وأخلاقيا ولقد سمع العالم كلمات عوائل الشهداء التي تعبر عن الثبات.. وكل التحية للشعب الأسطوري الفدائى الذي لا نظير له فى هذا العالم.. أهل غزة وشعب غزة والتضحية الكبيرة التي قدمها وكذلك تضحيات أهالي الضفة الغربية وفى كل الساحات ولدينا استعداد عظيم للتضحية بصبر لا حدود له وشعب غزة يقدم كل ما يملك فداء للأقصي وفلسطين".