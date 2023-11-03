شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: أي «شخص طبيعي» سيغضب من صور «الأطفال الملطخين بالدماء» في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن أي «شخص طبيعي» سيغضب من صور «الأطفال الملطخين بالدماء» في قطاع غزة، لكن على روسيا أن «تحافظ على هدوئها». وكان بوتين يعلق على أعمال الشغب في مطار في منطقة داغستان الروسية التي وقعت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما اقتحم مئات الأشخاص المطار، بحثاً عن إسرائيليين وصلوا إلى التو على متن رحلة جوية من تل أبيب.

وقال بوتين: إن بعض الأسلحة الغربية المتجهة إلى أوكرانيا تصل إلى الشرق الأوسط، وجزء منها يقع في يد حركة «طالبان». وتقول أوكرانيا إنها تخضع أي أسلحة واردة إليها لرقابة مشددة.