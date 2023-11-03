انت الان تتابع خبر نصر الله يستشهد بعمليات "المقاومة العراقية" ويوجه تهديداً صريحاً لامريكا واسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح ان "القدس ومسجد الأقصى تعرضا للكثير من التجاوزات غير المسبوقة"، مبينا ان "الملفات الضاغطة بقوة على الفلسطينيين هي ملفات الأسرى والقدس والحصار على غزة ومشاريع الاستيطان الجديدة في الضفة".

وشدد نصر الله على ان "الحكومة اليمينية في إسرائيل "غبية" و "متوحشة"، وكان لابد من حدث كبير يهز الكيان الصهيوني وداعميه".

وبين: "عملية "طوفان الأقصى" كان قرارها فلسطينياً مئة بالمئة وكان تنفيذها فلسطينياً مئة بالمئة وأخفاها أصحابها عن الجميع"، مؤكدا ان "السرية المطلقة ضمنت نجاح العملية الباهر من خلال عامل المفاجأة المذهلة، مشددا على ان "طوفان الأقصى من خلال قرارها الفلسطيني تثبت أنها فلسطينية بالكامل".

وشدد نصر الله على ان "إيران تدعم وتتبنى وتساند حركات المقاومة في المنطقة ولكنها لا تمارس اية وصاية عليها ولا على قياداتها وقراراتها".

وأضاف: "يجب أن يفهم الجميع أن أصحاب القرار الحقيقيين هم قيادات المقاومة وأصحاب القضية".

وأكد نصر الله: "معركة طوفان الأقصى أحدث زلزالا أمنيا وعسكريا ونفسيا ومعنويا في الكيان الإسرائيلي".

وبين الأمين العام لحزب الله، ان "طوفان الأقصى كشف الوهن والضعف والهزال في الكيان"، مؤكدا على ان "الإسرائيليون باتوا يؤمنون أكثر من غيرهم بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت".

ولفت نصر الله: "السرعة الأمريكية في احتضان إسرائيل ودعمها وإسنادها كشف وهن وفشل هذا الكيان"، موضحا ان "إسرائيل طلبت من أمريكا أسلحة وأموالا منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى".

وبين الأمين العام لحزب الله: "جيش العدو لم يتقن سوى التردد والخوف والضعف وارتكاب المجازر طوال 75 عاما"، مشددا على ان "العدو لم يستطع من خلال القتل والمجازر في غزة أن يصل إلى نتيجة".

وأشار الى ان "كل الذي يجري في غزة يكشف من جديد الطبيعة المتوحشة لهذا الكيان الغاصب"، مضيفا: "نقول للعدو إن نهاية المعركة ستكون انتصار غزة".