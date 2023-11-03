باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية: ضغوط على “بايدن” لإقرار هدنة إنسانية في غزة.. وإسرائيل تضع شروطا تعجيزية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية “أحمد سيد أحمد”، أن هناك ضغوطات كبيرة تمارس على إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” من أجل إقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة “بنيامين نتنياهو” تضع شروطا تعجيزية من أجل إنفاذ هذه الهدنة.

وأوضح أن إسرائيل تمادت بارتكاب المجازر تلو المجازر في قطاع غزة بسبب الضوء الأخضر الذي منحته لها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد بأن إسرائيل تفرض حصارا خانقا على الفلسطينيين في قطاع غزة وتمنع عنهم أبسط مقومات الحياة، مشيرا إلى أنها تخالف كافة القوانين الدولية والإنسانية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.