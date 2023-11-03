جنبلاط: كل الاحتمالات مفتوحة ولا نعرف ماذا في النيات العدوانية عند اسرائيل

رأى رئيس حزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط، أن "كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان واقعياً جداً بتوصيف مأساة الشعب الفلسطيني والاحتلال الاسرائيلي منذ 75 سنة وواقع غزة وضرب المدنيين بدون تمييز".

وأوضح جنبلاط، في حديث للـ"جديد"، أن "نصرالله وصف كيف ان قرار 7 تشرين كان قراراً حمساوياً، وان حماس قبل كل شيء هي جزء من الشعب الفلسطيني وحمل الولايات المتحدة الاميركية كما انا احملها واحمل الغرب المسؤولية فاما التصعيد الاكبر اي نتنياهو قد يورط الاميركيين في حرب اكبر او الوصول الى وقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات حول الاسرى".

وعن مسارعة الاميركيين باطلاق موقف بانهم لا يريدون ان تتوسع الحرب وتشمل لبنان، لفت الى أنني "لم اسمع الاشارة، مشكورون على كرم اخلاقهم وليتفضلوا ويطبقوا وقف اطلاق النار في غزة وليفكوا الحصار وليفتحوا معبر الذل الذي اسمه رفح".

وأضاف "حماس تقاتل عن العرب لأن غالبية العرب ضد الحركة باعتبارها اخوان مسلمين فحماس فلسطينية قبل ان تكون اخوان مسلمين"، مؤكداً أن "كل الاحتمالات مفتوحة ولا نعرف ماذا في النيات العدوانية عند اسرائيل".