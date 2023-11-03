أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أن "بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وجهت كتابين إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تولك والمقررة الخاصة لحماية حق الرأي والتعبير إيران خان بشأن قضية استشهاد المصور الصحافي عصام العبدالله وإصابة صحافيين آخرين". لفت المكاري، الى أن "البعثة شددت على أن استهداف إسرائيل للطواقم الصحافية كان عملا متعمدا، ويخلو من أي مبرر عسكري، مطالبة بضرورة تسليط الضوء على محاسبة المرتكبين".

كانت هذه تفاصيل خبر المكاري: بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة أكدت أن استهداف إسرائيل للطواقم الصحافية كان عملا متعمداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.