رئيس المجلس العام الماروني: التفريط بسيادة لبنان يعرض بقاءنا للخطر

أقام المجلس العام الماروني قداسا لمناسبة تذكار الموتى في مدافن رأس النبع، ترأسه خادم رعية سيدة النجاة الأب داني درغام، في حضور رئيس المجلس المهندس ميشال متى، وأعضاء الهيئة التنفيذية وحشد من المؤمنين.

وتوجه متى إلى "اللبنانيين المحاصرين بشتى الأزمات، سياسيا واقتصاديا ومعيشيا، وآخرها الهاجس الأمني والحرب المحتملة مع إسرائيل، ليحثهم على التحلي بالإيمان اللبناني اللازم والصمود لأنه حتما بعد الجلجلة القيامة".

وطالب متى "المسؤولين بالدفع إلى حياد لبنان عما يحصل بجواره، وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيه، لتجنيبه الانجرار إلى هذه الحرب المدمرة، التي لا قدرة لنا على تحمل تبعاتها ونتائجها على كل الأصعدة"، وقال: "كل تفريط بسيادة لبنان يسيء إلى جميع اللبنانيين ويعرض بقاءنا للخطر".

وأضاف "المرحلة الدقيقة التي نعيشها حاليا، تتطلب وفقة وطنية جامعة، لأننا نؤمن جميعا بأن هذا البلد كان وما زال وسيبقى يدعم حق العرب في استعادة حقهم السليب، لكنه يبقى أيضا وفيا لكل ما يصون وحدته وسيادته".