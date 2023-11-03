الأمين العام لـ"النجباء": خطاب نصرالله وضع الأمور بموازينها والمقاومة العراقية قادرة على دحر الصهاينة

وجّه الأمين العام لحركة "النجباء" في العراق الشيخ أكرم الكعبي، شكره للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على خطابه الأخير، معتبرًا أنّه "وضع الأمور في موازينها".

ولفت، في بيان، إلى "أننا نطمئن الإخوة في فلسطين ولبنان أن إخوتهم في العراق الذين دخلوا معهم منذ اليوم التالي قلب المعركة، على جهوزية كاملة وقدرة مستدامة للمطاولة وتسلط واسع على كل مساحة المعركة".

وأوضح أنّ "المقاومة العراقية جاهزة للمشاركة في قواتها البرية الخاصة التي انتصرت على داعش والمجاميع الخارجة عن الإسلام في العراق وسوريا، وهي قادرة على دحر الصهاينة، جنبا إلى جنب معكم حتى تحقيق النصر والصلاة في الأقصى وننتظر تقديراتكم وقراركم".

وأكد الكعبي أنّ "المعركة مع الاحتلال الأميركي التي بدأت في العراق ينبغي ألا تنتهي إلا بالتحرير الشامل"، وذكر أنّ "المعركة أصبحت معركة وجود أمام العدو المخادع الغادر، فإما هم، وإما نحن، ولن يكونوا هم أبدا بوجود قادة حكماء أشاوس للمقاومة لن يتراجعوا ولن يتخاذلوا، وقد مسكوا زمام المبادرة، وما عام 2011 ببعيد، إذ أن ثبات وصمود المقاومة أخرج الاحتلال ذليلا حقيرا يجر أذيال الهزيمة والخسارة. واليوم المقاومة أقدر، والأميركي أضعف وأهون، ومن المؤكد أن المعركة ستكون نزهة جميلة للمجاهدين الأبطال".

وقال الكعبي: "نطمئن إخوتنا في فلسطين ولبنان إلى أن إخوتهم في العراق، والذين دخلوا معهم من اليوم التالي في قلب الملحمة، في جاهزية كاملة".

ووجه الكعبي الشكر إلى الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله وإلى المقاومين، قائلاً: "كل الشكر والتقدير لسماحة السيد نصر الله، بسبب خطابه الذي أشفى قلوباً حرّى"، مضيفاً: "كل الشكر والإجلال للمجاهدين الأبطال، ولكل قادة المقاومة العراقية، أصحاب القرار الحكيم والمبادرة الشرعية".