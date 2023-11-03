أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أنّ "وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات وقطر ومصر وممثل للفلسطينيين سيبحثون مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت في عمان الحرب في غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر خمسة وزراء خارجية عرب وممثل للفلسطينيين يلتقون بلينكن السبت في عمّان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.