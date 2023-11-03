هنية: المجازر تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية

ذكر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أنّ "المقاومة ستواصل دفاعها عن شعبنا بكل قوة، ولن يكون للاحتلال مقام على أرضنا".

ولفت إلى أنّ "المجازر تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية، وهي تتلقى ضربات المقاومة المتتالية"، موضحًا أنّ "الوحشية التي تزامنت مع الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الاميركي أنتوني بينكن نتاج الضوء الأخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة".

ودعا هنية "الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم مواصلة التعبير عن غضبهم تجاه هذه الدماء في وجه الصهاينة وحلفائهم".