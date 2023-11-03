ذكر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أنّ "المقاومة ستواصل دفاعها عن شعبنا بكل قوة، ولن يكون للاحتلال مقام على أرضنا".
ولفت إلى أنّ "المجازر تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية، وهي تتلقى ضربات المقاومة المتتالية"، موضحًا أنّ "الوحشية التي تزامنت مع الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الاميركي أنتوني بينكن نتاج الضوء الأخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة".
ودعا هنية "الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم مواصلة التعبير عن غضبهم تجاه هذه الدماء في وجه الصهاينة وحلفائهم".
كانت هذه تفاصيل خبر هنية: المجازر تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.