البيت الأبيض: مطّلعون على خطاب نصرالله ولا يُمكن تصوّر الدمار المحتمل الذي سيحل بلبنان بحال توسع الصراع

ذكر البيت الأبيض، أنّ "الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع بين حماس وإسرائيل يتوسع إلى لبنان"، مشيرة إلى أنّه "لا يُمكن تصور الدمار المحتمل الذي سيحل بلبنان وشعبه في حال توسع الصراع ويجب تجنب ذلك".
وأكّد الاطلاع على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
وفي وقت سابق، ردّ الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله على تهديدات أميركا له، حيث أكّد أنّ "التهويل علينا لا يجدي نفعًا وأساطيلكم التي تهددون بها لا تخيفنا وأعددنا لها عدّتها".
ولفت إلى أنّ " تطور جبهة الجنوب مرهون بمسار أحداث غزة وبسلوك الكيان الإسرائيلي تجاه لبنان وكل الخيارات مطروحة".
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