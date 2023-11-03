ادّعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ الجيش الإسرائيلي سوف يرد في الوقت المناسب على كل تهديد، معلنًا "أننا أبلغنا عائلات 341 من الجنود وعشرة من جهاز الشاباك الذين قتلوا".
ولفت، في مؤتمر صحفي تل أبيب، إلى "أننا نركز على ما يجري في غزة وحددنا الهدف بالقضاء على حماس".
واعترف أنّ الجيش الإسرائيلي "قصف سيارة إسعاف في غزة بعد رصد استخدامها من قبل مجموعة تابعة لحماس في منطقة القتال".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي اعترف بقصف سيارة إسعاف في غزّة بزعم استخدامها من قبل "حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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