"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "خراب الجير" الأميركية شمال شرق سوريا برشقة صاروخية

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنّه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق، قـاعدة الاحتلال الأميركي "خراب الجير" شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية، وأصابت أهدافها بشكل مباشر".

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