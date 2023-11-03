خطة إسرائيلية جديدة تنفذها أوروبا بحراً

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن توجه إسرائيل إلى عدد من الدول الأوروبية والطلبت منها إرسال سفن مستشفيات إلى مصر لعلاج جرحى قطاع غزة بدلا من إدخال الوقود إلى القطاع.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن أول دولة لجأت إليها تل أبيب هي فرنسا، وبعد ذلك لجأت أيضا إلى ألمانيا ودول أخرى.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الموضوع لم يغلق بعد وهو قيد المناقشة.

وبحسب التقديرات، فإن هذا لن يحدث قريبا، بل يهدف إلى إخلاء المستشفيات التي تستخدمها حمــ اس في غزة في المستقبل.

سفينة لعلاج الجرحى

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال إن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده بإرسال سفينة لعلاج الجرحى والمصابين في قطاع غزة.

وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي: هناك توافق في إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، لذلك وعد الرئيس الفرنسي بإرسال سفينة مستشفى لمن يحتاج من المصابين الفلسطينيين.