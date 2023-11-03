شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعلن عن مساعدات بقيمة 65 مليون دولار للفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، الجمعة، أن بلادها ستقدم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 65 مليون دولار، انطلاقاً من القلق بشأن الصراع في غزة.

وفي حديثها للصحفيين في الأردن، بعد اجتماعها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ونظيرها الفلسطيني رياض المالكي، قالت كاميكاوا أيضاً، إن اليابان تخطط لتقديم مساعدات مادية لغزة التي مزقتها الحرب.

وأردفت كاميكاوا: «من الضروري أن تتمكن إسرائيل وفلسطين من التعايش بسلام؛ من أجل منع تكرار أي عمل إرهابي مأساوي آخر»، مضيفة أنها أبلغت كوهين والمالكي بدعم اليابان المستمر لحل الدولتين.

وقالت، إنه يجب على الجهات الفاعلة الالتزام بروح حماية حقوق الإنسان، وعدم التسبب في وفيات لا داعي لها بين المدنيين.

وتأتي الزيارة قبل أيام من استضافة اليابان لوزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، مع تفاقم الأزمة في غزة، في ظل رفض إسرائيل الدعوات لهدنة إنسانية، وفي ظل تحذير دولي من امتداد الصراع إلى المناطق المجاورة.