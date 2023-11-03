شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستضيف مؤتمراً إنسانياً دولياً من أجل غزة هذا الشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

أعلنت مصادر دبلوماسية، إن فرنسا ستستضيف مؤتمراً إنسانياً دولياً لصالح السكان المدنيين في غزة في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأفاد دبلوماسيان بأن المؤتمر، الذي سيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، سيتطرق لقضايا مثل جمع الأموال وتقديم المساعدات الطارئة، وإعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء، إضافة إلى مساعدة الجرحى في غزة من خلال الاستخدام المحتمل للممرات البحرية.

وقال الدبلوماسيون، إن السلطة الفلسطينية ستكون حاضرة، لكن ليس من المقرر أن تتم دعوة إسرائيل.