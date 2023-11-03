شكرا لقرائتكم خبر عن بذريعة «حماس».. الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارة إسعاف في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - أ ف ب

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه استهدف سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء الأكبر في مدينة غزة، قائلاً إنها كانت تستخدم من خلية تابعة لحركة «حماس».

وكانت حركة «حماس» الجمعة أعلنت عن قصف إسرائيلي استهدف مدخل مستشفى الشفاء في غزة، ما تسبب في مقتل عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.

وقال مكتب الإعلام الحكومي «لحماس» استهدف الاحتلال بصاروخ موكب سيارات الإسعاف الذي يقل مصابين قبل تحركه باتجاه معبر رفح في الجنوب. وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل عشرات الأشخاص جراء قصف إسرائيلي على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بغزة.

من جهة أخرى، قُتل 14 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، الجمعة في قصف إسرائيلي أثناء نزوحهم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفق ما أعلنت حركة «حماس».

ووقع القصف على شارع الرشيد الذي يربط شمال القطاع بجنوبه عبر الساحل. ويُظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي نحو عشر جثث ملقاة على الأرض وبعضها مضرج بالدماء. ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع فرق الصليب الأحمر بمرافقة قافلة سيارات إسعاف بعد ظهر الجمعة تنقل جرحى من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى مستشفيات أخرى في الجنوب.

ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنذر الجيش الإسرائيلي مراراً سكان شمال قطاع غزة، حيث تتركز الضربات الإسرائيلية، بضرورة النزوح جنوباً، لكن لم تسلم أي منطقة في القطاع من القصف.