شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بـ 425 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار تتضمّن دفاعات جوية وذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات لمساعدة كييف في قتالها ضد القوات الروسية.

وهذه المعدات، إضافة إلى ذخائر أسلحة صغيرة وذخائر خاصة بالتدمير هي جزء من معدات بقيمة 125 مليون دولار ستُسحب من المخزون العسكري الأمريكي الحالي. وتشمل الحزمة ذخائر موجهة بالليزر بقيمة 300 مليون دولار لمواجهة المسيّرات، وستموّل «مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا» توفير هذا الجزء من الحزمة.

ويعني ذلك أن المساعدات لن تصل على الفور إلى ساحة المعركة، إذ سيجب على وزارة الدفاع الأمريكية أو شركائها أن تشتريها بدلاً من استخلاصها من المخزونات الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، إن تمويل «مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا» يتم توفيره بموجب قرار أقرّه الكونغرس في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، لتأمين تمويل للحكومة بشكل موقت. لكن «تستهلك حالياً ما تبقّى من أموال المبادرة المتوفرة لدعم أوكرانيا».

ودعا البنتاغون إلى تقديم المساعدات لأوكرانيا، قائلاً إنها «استثمار ذكي في الأمن القومي».وأضاف: «تسهم المساعدات في منع نشوب صراع أكبر في المنطقة، ومنع عدوان محتمل في أماكن أخرى، فيما يعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية ويؤمن للشعب الأمريكي وظائف تتطلب مهارات عالية».

والولايات المتحدة أكبر مانح عسكري لأوكرانيا، اذ تعهدت بأكثر من 44.2 مليار دولار من المساعدات منذ اندلاع الحرب في 2022.