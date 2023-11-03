شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب نيبال بقوة 6.2 درجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالاً بقوة 6.2 درجة ضرب نيبال الجمعة.

وأضاف أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. وذكر شهود عيان، أن الزلزال هز بعض المباني في نيودلهي الهندية.

وتعرضت منطقة وادي كاتماندو في نيبال الشهر الماضي لزلزال بقوة 6,1 درجة على مقياس ريختر.

وتسببت الهزة الأرضية التي وقعت على عمق 13 كيلومتراً في تدمير 20 منزلاً، وإلحاق أضرار بـ75 منزلاً في منطقتي كومالتاري وجوالاموخي.