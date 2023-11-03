شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا.. حريق غابات يجبر السلطات على إجلاء 850 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الإقليمية اليوم الجمعة، إن حريقا كبيرا اندلع في الغابات الواقعة شرقي إسبانيا ما أجبر السلطات على إجلاء نحو 850 شخصا كإجراء احترازي.

وقال الرئيس الإقليمي كارلوس مازون للصحفيين، إن الحريق اندلع أمس الخميس، في مونتيتشيلفو بمنطقة فالنسيا حيث اجتاح نحو ألفي هكتار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا: "مع ذلك، لم يتعرض أي شخص للأذى حتى الآن".

حرائق الغابات

قالت السلطات إن أكثر من 200 من رجال الإطفاء والجيش وصلوا إلى الموقع لمكافحة الحريق اليوم الجمعة. وقالت قوات الإطفاء في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس، إنه مع ذلك أعاقت الرياح القوية جهود مكافحة الحرائق.

وأضافت، إن هذا يجعل استخدام الطائرات والمروحيات أكثر صعوبة. وتطلب الأمر كذلك إغلاق العديد من الطرق. ولا يزال سبب الحريق مجهولا. يشار إلى أنه من النادر في إسبانيا أن تشب حرائق الغابات في نوفمبر.

ووفقا للأرقام الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي ، أثرت الحرائق المختلفة في إسبانيا على نحو 90 ألف هكتار هذا العام ، خاصة في فصل الصيف.

يشار إلى أن هذا الرقم يعد منخفضا نسبيا مقارنة بعام 2022 عندما شهدت إسبانيا أكثر الأعوام تدميرا لحرائق الغابات منذ أن بدأ نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي في تسجيلها. وألحق نحو 500 حريق كبير أضرارا بمساحة تزيد عن 306 آلاف هكتار.