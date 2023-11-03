رئيس وزراء بريطانيا ينتقد الاحتجاجات المُؤيدة للفلسطينيين ويصفها بـ "الاستفزازية"

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد رئيس الوزراء البريطاني، "ريشي سوناك"، خطط المُتظاهرين المُؤيدين للفلسطينيين لتنظيم مسيرة في وسط لندن في يوم الهُدنة، واصفًا إياها بالـ"استفزازية وتنم عن عدم الاحترام"، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية، مساء اليوم الجمعة.

وقال سوناك في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس) يوم الجمعة "إن التخطيط للاحتجاجات في يوم الهدنة أمر استفزازي وينم عن عدم الاحترام، وهناك خطر واضح وقائم من احتمال تدنيس النصب التذكاري وغيره من المعالم التذكارية للحرب، وهو أمر من شأنه أن يمثل إهانة للشعب البريطاني والقيم التي ندافع عنها".

وأضاف: "يجب حماية الحق في أن نتذكر بسلام وكرامة أولئك الذين قدموا أكبر التضحيات من أجل هذه الحريات".

حماية قدسية يوم الهُدنة

ومضى سوناك قائلًا إنه "طلب من وزيرة الداخلية سويلا برافرمان دعم الشرطة في القيام بكل ما هو ضروري لحماية قدسية يوم الهدنة ورمز الذكرى".

وذكرت شرطة العاصمة لندن أن "المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين يعتزمون تنظيم مظاهرة كبيرة" في 11 نوفمبر الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، لكنهم لا يعتزمون الاحتجاج في 12 نوفمبر عندما تقام الفعاليات الرسمية لإحياء الذكرى".

وقالت شرطة العاصمة إنها ستجري عملية شرطية وأمنية كبيرة يومي 11 و12 نوفمبر، وسوف تستخدم كل الصلاحيات المتاحة لضمان عدم نجاح أي شخص يعتزم تعطيل المناسبة.

ومرت المظاهرات السابقة المؤيدة للفلسطينيين عبر منطقة وايت هول التي تقع بها وزارات حكومية والنصب التذكاري للحرب العالمية الأولى.