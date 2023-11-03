إسماعيل هنية يُهاجم الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مستشفى الشفاء في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح "إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، بأن الاستهداف المُنظم للمستشفيات والتي كان آخرها استهداف الجرحى والمُصابين على بوابة مستشفى الشفاء اليوم يأتي بشكل مُتزامن مع استهداف مُحيطي مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وذكر هنية في بيان له، أن هذه المجازر هي تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية وهي تتلقى ضربات المقاومة المتتالية لقواته البرية والتي تدافع عن أرضنا وتثأر لآلاف الشهداء والجرحى.

وقال هنية: هذه الوحشية التي تزامنت مع الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن هي نتاج الضوء الاخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال بهذا المستوى من التحدي لكل القيم الانسانية والقوانين الدولية.

وتابع: وأمام هذه الجرائم والمجزرة البشعة نؤكد على: ستواصل المقاومة دفاعها عن شعبنا بكل قوة وتوجه ضرباتها بكل ضراوة ولن يكون للاحتلال مقام على أرضنا.

كما دعا هنية الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم مواصلة التعبير عن غضبهم تجاه هذه الدماء في وجه الصهاينة وحلفائهم، مطالبا بموقف عربي وإسلامي ودولي يجبر الاحتلال على وقف هذه الجرائم.

وحث هنية كذلك المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والسياسية بوضع حد لجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال ورفع الغطاء عنه سياسيًا وقانونيًا وإعلاميًا وتنفيذ القرارات الأممية الملزمة له بوقف شامل لحرب الإبادة التي يقوم بها تجاه أهلنا وشعبنا في غزة.

حماس تُصدر بيانًا عاجلًا ردًا على مجزرة مستشفى الشفاء في غزة

أكدت حركة المُقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي، هي "جرائم بشعة"، تتحمّل مسؤوليتها واشنطن والعواصم الغربية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أبناء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.